Adlershof: Passanten schnappen Späti-Einbrecher

Zwei Männer bemerkten am frühen Morgen einen Unbekannten in einem Späti – und der sie. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete, doch die Passanten verfolgten ihn.

Zwei Passanten haben am Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher in Berlin-Adlershof geschnappt. Die beiden Männer (60 und 32) hatten gegen 5.30 Uhr einen unbekannten Mann im Verkaufsraum eines geschlossenen Spätkaufs in der Radickestraße bemerkt. Während der 60-Jährige die Polizei alarmierte, verfolgte der 32-jährige Zeuge den Unbekannten, der über den Hinterhof flüchtete, holte ihn ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest, die den 40-Jährigen festnahm.

In der Umgebung fanden die Polizisten eine Tasche mit Einbruchswerkzeug, Münzgeld und Zigarettenschachteln, und stellten diese sicher. Am Geschäft war eine Hintertür aufgehebelt worden. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei übergeben, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Der 32-jährige Passant verletzte sich bei seiner Verfolgung des Tatverdächtigen leicht an einer Hand. Er lehnte eine ärztliche Behandlung ab.