Bundesweiter Aktionstag: Klimaaktivisten blockieren zwei Tagebaue 

Aktivisten blockieren am Dienstagmorgen die Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Berlin.

Aktivisten blockieren am Dienstagmorgen die Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Berlin. Pressefotos/Letzte Generation

Am Dienstagmorgen haben 14 Wissenschaftler der Gruppe „Scientist Rebellion“ den Eingang der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Berlin blockiert. Die Wissenschafts-Aktivisten hielten ein Transparent, auf dem zu lesen war „Größte CO2-Quelle Europas stoppen. Lützerath bleibt!“ und verstreuten Kohle vor dem Eingang.

Aktivisten blockieren Tagebau bei Lützerath

Auch in Nordrhein-Westfalen wurden Regierungsgebäude blockiert. Aktivisten besetzten den Eingang des Innenministeriums in Düsseldorf. Ein Ministeriumssprecher bestätigte die Aktion, an der sich laut Aktivisten etwa 30 Menschen beteiligten. Bei der Blockade des Düsseldorfer Innenministeriums klebten sich laut der Gruppierung Extinction Rebellion Deutschland drei Aktivisten am Eingang des Gebäudes fest. Nach eigenen Angaben forderten sie den Erhalt Lützeraths und den Rücktritt des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU).

Aktivisten blockierten am Dienstagmorgen zudem den Tagebau im nordrhein-westfälischen Inden. Dies teilte das Bündnis „Ende Gelände“ auf Twitter mit. Der Tagebau befindet sich etwa 30 Kilometer vom Dorf Lützerath entfernt, das zuletzt wegen Blockaden und massiven Polizeieinsätzen in den Medien war. Die Polizei Aachen sprach von etwa 20 beteiligten Aktivisten, ein Sprecher des Energiekonzerns RWE von 30 bis 40.

Aktivisten rufen zu Aktionstag zu Lützerath auf

„Jede Tonne Kohle, die hier gefördert wird, heizt die Klimakrise weiter an – mit katastrophalen Folgen. Wir nehmen Klimagerechtigkeit selbst in die Hand und stoppen Bagger und Förderband“, schrieb die Gruppe in ihrem Beitrag auf Twitter. Eigenen Angaben zufolge wurde mittlerweile ein Kohlebagger blockiert. Die Gruppe teilte auf Twitter einen Livestream der Aktion.

In der Nähe von Rommerskirchen hat nach Polizei- und RWE-Angaben zudem eine Gruppe von etwa 20 Aktivisten Werksbahnschienen zum Kraftwerk Neurath besetzt. Krawalle habe es zunächst an keinem Standort gegeben. „Hier fährt heute kein Kohlezug. Wir stellen uns der Zerstörung mit unseren Körpern in den Weg“, twitterte das Bündnis „Ende Gelände“ über einem Foto von Aktivisten in weißen Ganzkörperanzügen auf Bahngleisen. „Klimaschutz bleibt Handarbeit!“. Wie Lützerath-Aktivisten auf Twitter mitteilten, sind 130 Aktivisten an der Aktion beteiligt.

Polizei richtet

Die Einsatzkräfte der Polizei richteten sich auf mehrere spontane, dezentrale Aktionen ein. Das Aktionsbündnis „Lützerath Unräumbar“, zu dem auch Gruppen von „Fridays for Future“ und „Letzte Generation“ gehören, hatte zuvor für Dienstag zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen.

Auch am Tagebau in Wanlo wurde offenbar eine Blockade eingerichtet. Der Ort befindet sich südlich von Mönchengladbach und ist ebenfalls nicht weit von Lützerath entfernt.

Der Ort Lützerath in Nordrhein-Westfalen ist seit Tagen von der Polizei abgeriegelt und mit einem doppelten Zaun umgeben. Die Gebäude der kleinen Siedlung auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz westlich von Köln werden derzeit abgerissen, um RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Kohle abzubaggern. Klimaaktivisten hatten das verlassene Dorf besetzt.