Berlin: Aktivistin der „Letzten Generation“ zu Geldstrafe verurteilt Eine Klimademonstrantin aus Hessen, die in Berlin an drei Straßenblockaden beteiligt war, muss 1350 Euro Strafe zahlen. Sie sagte, sie werde es wieder tun. dpa

Festgeklebte Hände von Aktivisten dpa/Paul Zinken

Berlin -Eine Klimademonstrantin aus Hessen, die in Berlin an drei Straßenblockaden beteiligt war, muss 1350 Euro Strafe zahlen. Das Amtsgericht Tiergarten sprach die 56-Jährige am Freitag der Nötigung in drei Fällen sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem Fall schuldig.