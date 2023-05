Homophobe Attacke am Alex: Gruppe schlägt Mann

Am Alexanderplatz ist am Donnerstag ein Mann von einer Gruppe homophob beleidigt und geohrfeigt worden. Zwei Tatverdächtige konnte die Polizei festnehmen.

Ein 28-Jähriger ist am Alexanderplatz in Berlin aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus homophob beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend mit zwei Begleiterinnen bei einer Veranstaltung im Bezirk Mitte. Am Alexanderplatz wurde der 28-Jährige dann gegen 21 Uhr aus der Gruppe heraus homophob beleidigt.

Als er darauf reagierte, traten drei Männer aus der Gruppe an ihn heran, hielten seine Hände fest und ohrfeigten ihn. Anschließend entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeikräfte fanden einen der Tatverdächtigen und einen weiteren Mann aus der Gruppe in unmittelbarer Nähe. Die weiteren Ermittlungen übernahm der polizeiliche Staatsschutz.