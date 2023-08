Berlin: Unbekannter überfällt Aldi-Filiale – Polizeihubschrauber im Einsatz

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Aldi-Filiale in der Wegedornstraße in Altglienicke im Bezirk Treptow-Köpenick überfallen. Offenbar befanden sich während des Raubes mehrere Kunden im Geschäft, die später als Zeugen von der Polizei vernommen wurden, heißt es in einem Bericht von vor Ort.

Die Polizei sicherte Spuren im Markt, eine Kasse wurde beschädigt. Einsatzkräfte suchten die nähere Umgebung nach dem Unbekannten ab, auch der Polizeihubschrauber „Pirol Berlin“ war den Angaben zufolge über eine Stunde im Einsatz. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg. Ob die unbekannte Person Beute machen konnte, ist noch unklar, offenbar fehlt eine Kasse aus dem Markt.