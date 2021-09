Es ist ein echtes Problem-Grundstück. Die Fläche hat die Form eines langgezogenen Dreiecks. Es liegt in Friedrichshain, eingeklemmt zwischen der verkehrsreichen Holzmarktstraße, der Michaelbrücke der S-Bahn, die das Areal in einem sanften Bogen im Süden umschließt. Gleich nebenan ist der bekannte Holzmarkt mit Clubs, Restaurants und Händlern. Jetzt gibt es Hoffnung. Unter dem Namen Wieweil soll dort ein Ort für Wohnen, Arbeiten und Lernen entstehen. Es soll sogar bezahlbarer Wohnraum dabei sein, etwa für Studenten.

Grundstückseigentümer, Investoren und Architekten präsentierten am Freitag ihre Pläne. Und da der zuständige Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grüne) und sogar Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) mit am Tisch saßen und lobende Worte fanden, kann man wohl davon ausgehen, dass es diesmal was werden kann. Das vergangene Projekt unter dem Namen Eckwerk war ja schließlich gescheitert.