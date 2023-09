Wegen verschiedener Veranstaltungen und Demonstrationen kommt es am Wochenende in Berlin zu Verkehrseinschränkungen in mehreren Bezirken. Die Berliner Zeitung gibt Ihnen eine Übersicht, worauf im Straßenverkehr am Samstag und Sonntag achten.

In der Zitadelle Spandau findet am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr das Gauklerfest statt. Im Bereich Am Juliusturm und Zitadellenweg werden daher Verkehrseinschränkungen erwartet, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit. Es werde empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, da es keine Parkmöglichkeiten gibt.

Übersicht: Hier kann es Samstag in Berlin zu Staus kommen

In Berlin-Mitte startet am Samstag um 13.30 Uhr am Roten Rathaus ein Demozug. Ziel und Weg seien der VIZ zufolge noch nicht bekannt. Am Nachmittag werde es zu erheblichen Verkehrsstörungen im Bereich Mitte kommen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der Max-Schmeling-Halle in Prenzlauer Berg tritt am Samstag um 20 Uhr die US-Band The National auf. Im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße werden Verkehrseinschränkungen erwartet. Die VIZ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aufgrund fehlender Parkmöglichkeiten.

Wegen einer Demonstration unter dem Motto „Stoppt die US-Blockade gegen Kuba“ am Samstag von 12 bis 16 Uhr kommt es zu Verkehrseinschränkungen in Prenzlauer Berg bis Mitte. Die Demoroute führt von der Stavangerstraße über die Gotlandstraße, Ibsenstraße, Stavanger Straße, Schönfließer Straße, Schivelbeiner Straße, Schönhauser Allee, Choriner Straße, Torstraße, Rosenthaler Platz, Rosenthaler Straße, Auguststraße, Oranienburger Straße, Linienstraße, Oranienburger Straße, Friedrichstraße, Reichstagufer, Neustädtische Kirchstraße und Unter den Linden zum Pariser Platz.

In Tiergarten zieht am Samstag von 14 bis 17 Uhr ein Demonstrationszug unter dem Motto „Nein zur französischen Militärpräsenz in Niger“ vom Platz der Republik über Scheidemannstraße und Heinrich-von-Gagern-Straße zur Willy-Brandt-Straße

Hertha BSC und der FC St. Pauli spielen am Samstag ab 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. Die VIZ empfiehlt, auf S- und U-Bahn auszuweichen. Es wird mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Bereich der Heerstraße, Reichsstraße, Spandauer Damm und Olympische Straße gerechnet.

Übersicht: Hier kann es Sonntag zu Staus kommen

In Mitte bis Moabit findet auch am Sonntag von 10 bis 12 Uhr eine Demo zum Unabhängigkeitstag Southern Cameroons Ambazonia statt. Die Demo zieht vom Pariser Platz über Unter den Linden, Wilhelmstraße, Luisenstraße, Reinhardtstraße, Kapelle-Ufer und Rahel-Hirsch-Straße zum Washingtonplatz.

Am Sonntag findet in der Max-Schmeling-Halle ab 16.30 Uhr ein Handballspiel zwischen den Füchsen Berlin und ThSV Eisenach statt. Im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße kann es daher zu Verkehrseinschränkungen kommen. Auch hier empfiehlt die VIZ wegen fehlender Parkmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Eisbären in der Mercedes-Benz-Arena und Rapper Montez in Tempelhof

Am Sonntag ab 14 Uhr spielen in der Mercedes-Benz-Arena die Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers. Aufgrund des Eishockeyspiels kommt es voraussichtlich im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee zu Stau.

In der Columbiahalle in Tempelhof an der Grenze zu Kreuzberg gibt am Sonntag ab 20 Uhr der deutsche Rapper Montez ein Konzert. Die VIZ warnt vor Verkehrseinschränkungen auf dem Columbiadamm zwischen Platz der Luftbrücke und Golßener Straße.

Verkehrseinschränkungen am Samstag und Sonntag bei BVG und S-Bahn

Auch im Berliner Nahverkehr kommt es an diesem Wochenende zu Einschränkungen. Wie die VIZ mitteilte, wird ab Samstag 6 Uhr bis Montagmorgen, etwa 3.30 Uhr, ein Ersatzverkehr mit Bussen auf den Linien M1 zwischen U Vinetastraße und Am Kupfergraben und M12 zwischen Gustav-Adolf-Straße/Langhansstraße und Am Kupfergraben eingerichtet.

Auf den Linien S47, S8, S85 und S9 ist von Samstag, 7 Uhr bis Montagmorgen, etwa 1.30 Uhr der Streckenabschnitt zwischen Baumschulenweg und Treptower Park unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet. Zwischen Flughafen BER – Terminal 1-2 und Adlershof fahren die S-Bahnen nur im 20-Minutentakt.

Im Regionalverkehr fallen am Samstag die meisten Züge der Linie RE7 in der Zeit von 19.45 Uhr bis 0.15 Uhr zwischen Berlin Ostbahnhof und Königs Wusterhausen aus. Als Ersatz können die Züge der Linie FEX (Berlin Hbf – Flughafen BER – Terminal 1-2) und RE 2 (Nauen – Cottbus) benutzt werden.

Auf der Linie FEX enden und beginnen einzelne Züge in der Zeit von 0.15 Uhr bis 4 Uhr abweichend in Berlin-Gesundbrunnen (zusätzlicher Halt). Die Halte in Charlottenburg, Zoologischer Garten, Berlin Hbf, Friedrichstraße, Alexanderplatz und Ostbahnhof fallen aus. Als Ersatz sollen die S-Bahnen oder andere Verkehrsmittel des ÖPNV genutzt werden.