Berlin: Amokalarm im Jobcenter in der Landsberger Allee

In Berlin-Friedrichshain läuft am Donnerstagnachmittag ein größerer Polizeieinsatz. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung sagte, wurde im Jobcenter in der Landsberger Allee Amokalarm ausgelöst. Vor Ort war zu erfahren, dass jemand in dem Gebäude mit einer Schusswaffe gedroht habe.

Die Polizei nahm die Lage sehr ernst. Der Sprecher erklärte gegen 17 Uhr: „Mittlerweile haben wir einen Großteil des Gebäudes durchsucht. Es gibt bisher keine Auffälligkeiten. Wir schauen aber genau nach, der Einsatz läuft noch.“

Einsatzfahrzeuge hinter der Absperrung an der Landsberger Allee. Einsatzkräfte befinden sich im Gebäude. Annette Riedl/dpa

Der Alarm sei gegen 14.40 Uhr ausgelöst worden. Mehrere Beamte durchsuchten seit 15 Uhr das fünfstöckige Gebäude. Bisher sei nichts festgestellt worden. Alle Räume würden überprüft. Viele Angestellte seien noch im Gebäude in ihren Büros.

Wie die B.Z. schreibt, wurden Personen, die das Jobcenter noch verlassen konnten, überprüft und teilweise auch durchsucht.

Die Landsberger Allee ist derzeit zwischen Danziger Straße und Matthiasstraße in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Tramlinien M5, M6 und M8 werden umgeleitet.