Berlin: Israelischer Bar-Besitzer bedroht

Ein weiterer antisemitischer Vorfall in der Hauptstadt: Der Staatsschutz ermittelt wegen Drohungen und Beleidigungen gegen den israelischen Inhaber einer Berliner Bar.

Ein Inhaber einer Bar in Berlin ist antisemitisch bedroht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befand sich vor der Bar ein Zettel mit Drohungen und Beleidigungen in hebräischer Sprache gegen den 49-jährigen, israelischen Inhaber. Der Staatsschutz ermittelt.

Am Donnerstagnachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Bedrohung mit antisemitischem Hintergrund nach Lichtenberg alarmiert. Laut Informationen der Polizei habe eine 32-jährige Angestellte einer Bar in der Hagenstraße einen Zettel am Schaukasten vor der Gaststätte mit den antisemitischen Äußerungen entdeckt. Das Papier konnte entfernt werden.

Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.