Anwohner-Parken in Berlin wird wohl deutlich teurer. Wie die B.Z. berichtet, wird der Preis für Anwohner-Vignetten drastisch erhöht. Demnach soll sich deren Preis verzwölffachen. Bislang lag er bei 10 Euro pro Jahr , 2023 soll er bei 10 Euro pro Monat liegen.

Offenbar soll die Finanzierung des ÖPNV vorangetrieben werden. Bislang, so der Bericht, kommen die Einnahmen durch Anwohner-Parken nicht beim Berliner Senat an. Künftig sollen sie den BVG-Topf auffüllen, heißt es. So könnten dann beispielsweise am Stadtrand neue U-Bahn- und Buslinien erschlossen werden.