Berlin: Arbeitslosigkeit steigt sommerbedingt leicht an

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Juli um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent angestiegen. „Wie mit der einsetzenden Sommerpause üblich“ erhöhte sich die Zahl der Arbeitssuchenden um 62.000 auf 2,6 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Dienstag mitteilte. Verglichen mit Juli 2022 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 147.000.

Auch in Berlin ist die Arbeitslosigkeit im Juli saisonbedingt leicht gestiegen. 189.339 Menschen waren im vergangenen Monat in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren demnach 4462 mehr als im Juni und 6261 mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag mit 9,1 Prozent 0,1 Punkte über dem Wert des Vorjahresmonats.

Berlin: Arbeitsmarkt entwickelt sich zu Arbeitnehmermarkt

Die Bedingungen für Jobsuchende seien derzeit günstig, teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder, mit. „Unternehmen suchen händeringend Mitarbeitende. Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt.“ Arbeitgeber müssten mit attraktiven Angeboten wie Gehalt oder Weiterbildungsmöglichkeiten um Arbeitskräfte werben.

Auch Jugendliche, die derzeit eine Ausbildung suchten, hätten in Berlin noch viel Auswahlmöglichkeiten. Allerdings übersteigt die Zahl der Suchenden den Angaben zufolge derzeit die Zahl der offenen Ausbildungsstellen. Mehr als 8100 suchende Jugendliche kommen demnach auf rund 7430 offene Ausbildungsstellen.

Ukrainische Geflüchtete beeinflussen den bundesweiten Arbeitsmarkt

Die BA-Chefin Andrea Nahles erklärte, dass bundesweit neben der Arbeitslosigkeit auch die Unterbeschäftigung zugenommen habe. „Die Beschäftigung nimmt zu, das Wachstum verliert aber zusehends an Schwung. Die Arbeitskräftenachfrage der Betriebe ist weiterhin zurückhaltend.“

Die Unterbeschäftigung beinhaltet zusätzlich zur Arbeitslosigkeit auch Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit. Laut BA waren im Juli 3,45 Millionen Menschen unterbeschäftigt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 239.000 gehe allerdings maßgeblich auf die hohe Zahl ukrainischer Geflüchteter zurück. Ohne diese „hätte die Unterbeschäftigung nur um 88.000 über dem Vorjahreswert gelegen“.

Bei der Erwerbstätigkeit meldete die BA unter Verweis auf das Statistische Bundesamt keine Veränderung gegenüber dem Vormonat. Mit 45,94 Millionen Erwerbstätigen fiel sie demnach im Vergleich zum Vorjahr um 313.000 höher aus. „Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nahm saisonbereinigt von April auf Mai 2023 nur wenig zu“, fügte die BA hinzu. Im Jahresvergleich stieg sie demnach um 253.000 auf 34,70 Millionen. Der Anstieg gehe allein auf neue Beschäftigte aus dem Ausland zurück.