Berlin: Auf diesen Straßen entstehen neue Radwege

In Berlin sollen an zahlreichen Orten neue Radwege entstehen. Das landeseigene Unternehmen Infravelo hat eine neue Liste von Strecken veröffentlicht, die zeigt, an welchen Orten sie eingerichtet werden sollen. Ziel ist es laut Infravelo, noch in diesem und im nächsten Jahr 30 Projekte in gemeinsamer Einheit von Bezirken und Senatsverwaltung umzusetzen.

Neu ist, dass auch Lichtenberg und Pankow sich an dem Projekt beteiligen. Demnach sollen auf 32 Kilometern neue Radwege entstehen, aber auch alte verbreitert oder verbessert werden.

Eine aktuelle Übersicht zu den geplanten Projekten, Streckenabschnitten und der jeweiligen Länge.

Charlottenburg-Wilmersdorf Berliner Straße – Grunewaldstraße: Konstanzer Straße - U-Bhf Kleistpark, ca. 3.600 m

Konstanzer Straße - U-Bhf Kleistpark, ca. 3.600 m Brandenburgische Straße Adenauerplatz - Konstanzer Straße, ca. 750 m

Adenauerplatz - Konstanzer Straße, ca. 750 m Kaiser-Friedrich-Straße Luisenplatz - Stuttgarter Platz, ca. 1.700 m

Luisenplatz - Stuttgarter Platz, ca. 1.700 m Lewishamstraße Stuttgarter Platz - Adenauerplatz, ca. 600 m

Friedrichshain-Kreuzberg Schlesische Straße – Köpenicker Straße Bethaniendamm - Obere Freiarchenbrücke, ca. 1.900 m

Bethaniendamm - Obere Freiarchenbrücke, ca. 1.900 m Katzbachstraße* Dudenstraße - Monumentenstraße, ca. 300 m

Dudenstraße - Monumentenstraße, ca. 300 m Otto-Braun-Straße Mollstraße - Prenzlauer Berg, ca. 400 m

Mollstraße - Prenzlauer Berg, ca. 400 m Dudenstraße* Methfesselstraße - Boelckestraße, ca. 400 m

Lichtenberg Hansastraße Buschallee – Malchower Weg, ca. 1.700 m

Marzahn-Hellersdorf Allee der Kosmonauten Elisabethstraße - Landsberger Allee ca. 1.300 m

Elisabethstraße - Landsberger Allee ca. 1.300 m Märkische Allee Nord Franz-Stenzer-Straße - Märkische Allee 292, ca. 1.950 m

Franz-Stenzer-Straße - Märkische Allee 292, ca. 1.950 m Märkische Allee Süd Ende der Brückenrampen des Verkehrsknotens Marzahn -Bentschener Weg, ca. 2.500 m

Mitte Chausseestraße Liesenstraße - Habersaathstraße, ca. 600 m

Liesenstraße - Habersaathstraße, ca. 600 m Müllerstraße Lynarstraße – Fennstraße Seestraße - Schulstraße, ca. 1.700 m

Neukölln Buckower Damm* Bauhüttenweg - Johannisthaler Chaussee, ca. 250 m

Bauhüttenweg - Johannisthaler Chaussee, ca. 250 m Stubenrauchstraße Neuköllner Straße - Massantebrücke, ca. 1.250 m

Pankow Blankenfelder Chaussee Rosenthaler Weg - Hauptstraße, ca. 1.950 m

Rosenthaler Weg - Hauptstraße, ca. 1.950 m Otto-Braun-Straße Mollstraße - Prenzlauer Berg, ca. 400 m

Reinickendorf Roedernallee Flottenstraße - Oranienburger Straße, ca. 2.000 m

Steglitz-Zehlendorf Steglitzer Damm Sembritzkistraße - Attilastraße, ca. 900 m

Sembritzkistraße - Attilastraße, ca. 900 m Albrechtstraße (westlicher Teil) Plantagenstraße - Filandastraße, ca. 70 m

Plantagenstraße - Filandastraße, ca. 70 m Albrechtstraße (östlicher Teil) Lauenburger Straße - Filandastraße, ca. 350 m

Lauenburger Straße - Filandastraße, ca. 350 m Königin-Luise-Straße Peter-Lenné-Straße - Lansstraße, ca. 550 m

Peter-Lenné-Straße - Lansstraße, ca. 550 m Thielallee Habelschwerdter Allee - Unter den Eichen, ca. 1.200 m

Tempelhof-Schöneberg Attilastraße Ringstraße - Röblingstraße, ca. 400 m

Ringstraße - Röblingstraße, ca. 400 m Hauptstraße Dominicusstraße - U-Bhf Kleistpark, ca. 1.250 m

Dominicusstraße - U-Bhf Kleistpark, ca. 1.250 m Boelckestraße Dudenstraße - Hoeppnerstraße, ca. 1.450 m

Dudenstraße - Hoeppnerstraße, ca. 1.450 m Berliner Straße – Grunewaldstraße Konstanzer Straße - U-Bhf Kleistpark, ca. 3.600 m

Treptow-Köpenick Köpenicker Landstraße Bulgarische Straße - Baumschulenstraße, ca. 2.000 m

Bulgarische Straße - Baumschulenstraße, ca. 2.000 m Köpenicker Landstraße Baumschulenstraße - Marggraffbrücke, ca. 200 m

*Projekte, die im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten erfolgen, wenn die Berliner Wasserbetriebe (BWB) oder Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Maßnahmen umsetzen.

