In der Nacht zum Montag flüchtete ein Renault-Fahrer vor der Polizei. Die Verfolgungsjagd endete schließlich im Vorgarten eines Kaffeehauses in Mariendorf.

Das Unfall-Fahrzeug im Vorgarten eines Kaffeehauses in Berlin-Mariendorf. Morris Pudwell

Ein Mann hat sich in der Nacht zum Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Polizeibeamte wollten den Renault-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge gegen 2 Uhr in Berlin-Tempelhof kontrollieren. Allerdings gab er Vollgas und krachte in den Außenbereich eines Kaffeehauses.

Nach einem Bericht von vor Ort verlor der Fahrer während der Flucht in der Rathausstraße Höhe Prühßstraße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei rammte er einen parkenden Pkw und landete zudem im Zaun des Vorgartens eines Kaffeehauses.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dem Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen eines illegalen Autorennens gegen sich selbst. An den Fahrzeugen und dem Vorgarten entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Flucht. Ob ein Fahrer gestellt wurde, konnte vor Ort nicht beantwortet werden.