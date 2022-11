Der Wagen des 29-Jährigen kollidierte in Lichterfelde mit einem entgegenkommenden Auto. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Berlin: Autofahrer rast im Drogenrausch in Gegenverkehr, Auto überschlägt sich

In Berlin-Lichterfelde ist am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-Autofahrer war nach Angaben der Polizei um 18.30 Uhr auf der Finckensteinallee aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei kollidierte er mit dem Wagen einer 66-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlag sich das Auto des Unfallverursachers und blieb auf dem Dach liegen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Laut Polizeiangaben soll er Alkohol und Drogen konsumiert haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die 66-jährige Autofahrerin erlitt Nackenschmerzen, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.