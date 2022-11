Berlin: Autofahrer unter Drogen liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Raser in Berlin: In Tempelhof hat sich ein Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagabend in Berlin-Tempelhof eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Behörde mitteilte, war der Smart-Fahrer einer Streife gegen 21.15 Uhr am Platz der Luftbrücke aufgefallen, weil sein linkes Abblendlicht defekt war. Der Fahrer des Wagens missachtete das eingeschaltete Anhaltesignal und gab Gas – die Polizisten jagten im mit Blaulicht und Sirene hinterher.

Während seiner Flucht unter anderem über die Manfred-von-Richthofen-Straße, den Kaiserkorso, den Bayernring sowie den Wolffring und die Boelckestraße raste der Smart-Fahrer mit bis zu 80 km/h und missachtete rote Ampeln sowie Vorfahrtsregeln. Mehrfach kam es beinahe zum Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Am Wolffring wurde der Smart mit Hilfe eines zweiten Einsatzwagens schließlich gestoppt und der 32-jährige Fahrer festgenommen. Er hatte keinen gültigen Führerschein, ein freiwilliger Drogen-Schnelltest verlief positiv. Darüber hinaus wurden zwei Messer bei dem Mann aufgefunden, außerdem war der Smart nicht haftpflichtversichert.