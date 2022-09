In der Nacht haben in Berlin wieder Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst stand demnach am frühen Donnerstagmorgen in der Lohmühlenstraße in Berlin-Alt-Treptow ein Auto komplett in Flammen.

Dabei handelte es sich um einen Renault Megane Sport GT. Trotz Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Ausbrennen nicht verhindert werden. Ein weiterer Pkw sei durch die Hitze beschädigt worden, berichtet ein Reporter. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zur Brandursache, derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen, heißt es weiter. Später brannte in der Straße Am Juliusturm in Berlin-Spandau ein weiterer Wagen.