Berlin - In Neukölln wurden am frühen Sonntagmorgen vier geparkte Autos durch ein Feuer beschädigt. Gegen 3.15 Uhr bemerkte ein Passant auf dem Mittelsteifen der Sonnenallee an einem dort in einer Parkbucht abgestellten Renault Flammen und alarmierte die Berliner Feuerwehr.

Die eintreffenden Brandbekämpfer löschten das Feuer, das bereits auf zwei weitere Fahrzeuge übergegangen war. Der Renault brannte nahezu vollständig aus. Ein Nissan und ein VW-Transporter wurden stark beschädigt, ein weiterer Nissan leicht. Verletzt wurde niemand. Nach den bisherigen Feststellungen wird als Brandursache eine Brandstiftung vermutet.

Während der Maßnahmen von Feuerwehr und Polizei war die Sonnenallee zwischen Fuldastraße und Schönstedtstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.