Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall in einer Berliner S-Bahn, bei der eine Frau im Juni schwer verletzt wurde. Wie die Beamten mitteilten, war die 50-Jährige am Donnerstag, 23. Juni, gegen 16.20 Uhr in der S7 Richtung Ahrensfelde unterwegs, als kurz vor der Abfahrt der S-Bahn am Bahnhof Berlin-Ostkreuz ein Mann in den Zug sprang. Die Frau stand zu diesem Zeitpunkt an der Tür und wurde beim Hineinspringen des Mannes so heftig am Rumpf getroffen, dass sie zu Boden fiel.

Da die Berlinerin über Schmerzen und Atemnot klagte, leistete ein Reisender Erste Hilfe. Der Mann, der die Frau zu Fall brachte, entfernte sich währenddessen unerkannt. Die 50-Jährige ging zunächst nach Hause, musste aber später aufgrund mehrerer Rippenbrüche und einer kollabierten Lunge stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihre Tochter brachte den Vorfall zur Anzeige.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem unbekannten Täter machen können.

Polizeibericht Berlin Alle Polizeimeldungen, Zeugenaufrufe und Fahndungsbilder finden Sie hier.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030/2977790 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800/6888000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.