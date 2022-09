Die Berliner Feuerwehr ist zu einem Brand an einem U-Bahntunnel ausgerückt. Der U-Bahnhof Seestraße sei geräumt worden, teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen bei Twitter mit. Laut einer ersten Einschätzung brennen Dämmmaterialien in einem Tunnel. Rund 80 Kräfte sind nach Angaben der Feuerwehr im Einsatz.

#Brand im Bereich des #U_Bhf #Müllerstrasse in #Wedding. Wir sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bahnhof wurde geräumt. Update folgt. @BVG_Ubahn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 30, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der U-Bahnverkehr der Linie 6 wurde vorerst eingeschränkt. „Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die Linie #U6_BVG zwischen den Bahnhöfen U Kurt-Schumacher-Platz und S+U Wedding unterbrochen“, hieß es in einem Twitterkanal der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Es soll ein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

Feuerwehreinsatz: Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die Linie #U6_BVG zwischen den Bahnhöfen U Kurt-Schumacher-Platz und S+U Wedding unterbrochen. #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) September 30, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Gegen 8.30 hieß es dann, das Feuer sei unter Kontrolle. „Der Brand ist weitestgehend gelöscht“, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Drei Personen, die sich im U-Bahnhof befunden hätten, seien vom Rettungsdienst kurz untersucht worden. Sie seien unverletzt. Die Feuerwehr sei gegen 06.50 Uhr alarmiert worden, im Bahnhof selbst hätten Dämmmaterialien auf einer Fläche von zwei bis drei Quadratmetern gebrannt.