Ein Bauarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall in Berlin-Tempelhof lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in einer Baugrube an der Burgemeisterstraße verschüttet, teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Die Last der Erde sei so groß gewesen, dass er schwere innere Verletzungen erlitt, hieß es von Rettungskräften vor Ort.

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr buddelten den Mann mit Schaufeln frei. Dann setzten die Retter eine Spundwand, um ein Nachrutschen des Sandes zu verhindern. So konnte der Arbeiter nach rund 40 Minuten befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Notärzte und Sanitäter hatten ihn während des Rettungseinsatzes die ganze Zeit medizinisch versorgt, erklärte Feuerwehrsprecher Rolf Erbe. Die sei möglich gewesen, weil ein Teil des Oberkörpers und der Kopf nicht verschüttet waren.

#Rettungseinsatz in #Tempelhof

Ein Bauarbeiter wurde in einer Baugrube in der #Burgemeisterstraße verschüttet. Medizinische Versorgung erfolgte bereits während der Rettungsmaßnahmen. Die Person kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. 40 Kräfte waren 1h im Einsatz. pic.twitter.com/1fhoGAbvQG — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 12, 2022

Wie es zu dem Unglück kam, sei bisher noch unklar. Die Polizei sowie das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi) haben die Ermittlungen übernommen.