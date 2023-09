Berlin-Baumschulenweg: 88-jähriger Fußgänger nach Unfall in Lebensgefahr

Im Berliner Ortsteil Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 88-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt.

Wie die Polizei Berlin mitteilt, wollte der Senior am Freitagnachmittag zu Fuß die Kiefholzstraße überqueren, als er von einem Motorrad erfasst wurde. Sowohl der Fußgänger als auch der 43-jährige Motorradfahrer stürzten. Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenprall schwerste Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch 24 Stunden nach dem Unglück ist nach Angaben der Polizei nicht klar, ob er überleben wird. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.