Berlin-Baumschulenweg: Mann fällt gegen BVG-Bus und stirbt

Von selbst gefallen oder vom Bus gestreift worden? Ein Fußgänger ist am Mittwoch nach einem Unfall mit einem BVG-Bus gestorben.

Ein Fußgänger ist am Mittwochnachmittag nach einem Unfall mit einem BVG-Bus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 65-jährige Mann gegen 15.40 Uhr an der Köpenicker Landstraße in Baumschulenweg aus einem Bus der Linie 165 ausgestiegen.

Als die Busfahrerin wieder anfuhr, soll der Mann plötzlich gegen den Bus und dann auf den Boden gefallen sein. Ob er von selbst gegen den Bus gefallen ist oder der Bus ihn gestreift hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der 65-Jährige wurde vor Ort von Ersthelfern und Rettungskräften versorgt. Im Krankenhaus verstarb der Mann. Die Busfahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vor Ort behandelt. Die Köpenicker Landstraße war wegen des Notfalls am Nachmittag für 30 Minuten gesperrt.