Berlin: Polizei lauert Kunden vor Drogenwohnung auf – Razzia

In einer Wohnung im Ortsteil Baumschulenweg fanden die Polizisten Marihuana und Amphetamine. Eine mutmaßliche Dealerin wurde festgenommen.

Eine mutmaßliche Drogendealerin ist im Berliner Ortsteil Baumschulenweg am Sonntagabend festgenommen worden. Polizisten beobachteten zuvor, wie mehrere Männer die Wohnung der 37-Jährigen in der Kiefholzstraße betraten und kurz darauf wieder verließen. Einer der Männer konnte in der Nähe des S-Bahnhofs Baumschulenweg gestoppt und durchsucht werden.

Bei ihm wurde Marihuana gefunden, welches die Polizisten beschlagnahmten. Der Mann durfte seinen Weg fortsetzen. Kurz darauf stimmte die 37-Jährige einer Durchsuchung ihrer Wohnung zu, so die Polizei. Dort konnten diverse Betäubungsmittel, Amphetamine und Marihuana sowie eine Geldsumme im vierstelligen Bereich gefunden werden.

Neben einem mit #Haftbefehl gesuchten Mann holten Kolleg. unseres #A35 gestern das alles hier aus Wohnung und Keller einer 37-Jährigen in #Baumschulenweg.

Zuvor wurde reger Kundenverkehr an der Wohnung beobachtet.#Festnahme

^tsm pic.twitter.com/BfqKdHDJZU — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 10, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Festgenommene wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei überstellt. Sie muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.