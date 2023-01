Vattenfall: Berlin bekundet offiziell Interesse an Fernwärme Berlin hat in dem Bieterverfahren gemeinsam mit den Unternehmen Eon und Engie ganz offiziell sein Interesse erklärt. dpa

Ein Blick auf das Heizkraftwerk auf Erdgasbasis in Lichterfelde. Berlin hat Interesse, das Fernwärmegeschäft vom schwedischen Energiekonzern Vattenfall zu kaufen. dpa/Kay Nietfeld

Berlin -Das Land Berlin hat nun auch formal sein Interesse am Fernwärmegeschäft von Vattenfall sowie den Anteilen des schwedischen Konzerns am Berliner Energieversorger Gasag erklärt. Berlin hat in dem Bieterverfahren gemeinsam mit den Unternehmen Eon und Engie ganz offiziell sein Interesse bekundet, teilten Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) und Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung mit.