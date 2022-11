Berlin-Besucher vermisst: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe 

Die Berliner Polizei hat am Samstagabend ein Bild von einem vermissten Berlin-Besucher veröffentlicht. Der 49-jährige Michael Schuhmacher wurde zuletzt am Samstag um 13.30 Uhr am S-Bahnhof Hackescher Markt gesehen. Nach Angaben der Polizei war er mit einer Gruppe und einem Betreuer in Berlin unterwegs, als er offenbar unbemerkt verschwand.

Da der behinderte Mann bislang nicht in seine Wohneinrichtung in Oranienburg zurückkehrte, geht die Polizei davon aus, dass er sich in einer Notlage befindet. „Herr Schuhmacher hat multiple Behinderungen und könnte deshalb in Schwierigkeiten stecken“, erklärte ein Polizeisprecherin.

Vermisster trägt Mütze mit „Berlin“-Aufschrift

Der vermisste Mann ist etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank, hat grüne Augen, kurze graue Haare und ist mit einer roten Jacke der Marke Camp David bekleidet. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Mütze mit der Aufschrift „Berlin“.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Vermissten seit gestern Nachmittag gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0304664571100 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.