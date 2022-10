In Berlin ist am Mittwochmittag auf dem Fürstenwalder Damm in Friedrichshagen ein 30 Tonnen schwerer Betonmischer mit einer Straßenbahn der Linie 61 zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Fahrer die herannahende Bahn und krachte gegen sie.

In der Straßenbahn befand sich zu diesem Augenblick eine 20-köpfige Gruppe von Schulkindern im Alter von 12 bis 15 Jahren. Offenbar wurde bei dem Zusammenstoß niemand ernsthaft verletzt. 14 Personen, darunter elf Kinder wurden von mehreren Notärzten vor Ort begutachtet und untersucht. Ein junges Mädchen musste mit leichten Blessuren in ein Krankenhaus verbracht werden, wie die Feuerwehr auf Twitter berichtete.

#Verkehrsunfall zwischen Lkw und einer @BVG_Tram auf dem #Fürstenwalder_Damm in #Friedrichshagen.

#Verkehrsunfall zwischen Lkw und einer @BVG_Tram auf dem #Fürstenwalder_Damm in #Friedrichshagen.

14 Personen, darunter 11 Kinder wurden vom #Rettungsdienst vor Ort behandelt. 1 Kind wurde leichtverletzt in eine Klinik gebracht, alle anderen konnten vor Ort verbleiben.

Der Fürstenwalder Damm war für mehrere Stunden in beide Richtungen zwischen zwischen Müggelseedamm und Bölschestraße voll gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte, ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt.

Die Unfallstelle auf dem Fürstenwalder Damm in #Friedrichshagen ist geräumt. Auch die Linie #61_BVG fährt wieder die originale Route.