Berlin: Betrunkene schlagen Kinder mit Eisenstange und rauben sie aus

Zwei Kinder sind in Berlin-Pankow von einem Erwachsenen und einem Jugendlichen angegriffen und ausgeraubt worden. Die beiden 13- und 14-Jährigen sollen nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag auf einem ehemaligen Krankenhausgelände an der Hobrechtsfelder Chaussee im Ortsteil Buch von zwei ihnen Bekannten mit einer Luftpumpe und einer Eisenstange gegen die Beine geschlagen worden sein.

Die 17- und 42-jährigen Angreifer sollen den Jüngeren dazu gedrängt haben, dass er ihnen sein Handy gibt. Den Älteren hätten die Verdächtigen abgetastet und durchsucht, wobei sie ihm sein Mobiltelefon entrissen haben sollen. Täter und Opfer hätten dann gemeinsam das Gelände verlassen. Als die Kinder die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Streifewagens sahen, machten sie auf sich aufmerksam und erstatteten Anzeige.

Angreifer zeigen vor Polizisten den Hitlergruß

Der Erwachsene habe den Polizeiangaben zufolge daraufhin einen Hitlergruß gezeigt. Der 17-jährige Begleiter und ein bisher unbeteiligter 19-Jähriger sollen dann ebenfalls ihren Arm zum Gruß gehoben haben. Letztgenannter beleidigte zudem einen Polizisten rassistisch. Die Einsatzkräfte nahm das Trio fest. Die geraubten Handys trugen sie noch bei sich. Ihre Beute wurde den Opfern zurückgegeben, so die Polizei.

Das Kind und der Jugendliche wurden bei dem Angriff leicht an den Beinen verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei den beiden Angreifern einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Polizisten brachten das Duo in ein Polizeigewahrsam, von wo aus die Männer nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen wurden. Der 19-Jährige konnte seinen Weg nach einer Identitätsfeststellung vor Ort fortsetzen. Die Ermittlungen wegen eines Raubes, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dauern an.