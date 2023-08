Eine 77-jährige Frau soll in einem Restaurant eine Mutter und ihre zwei Kinder rassistisch beschimpft haben. Bei der Seniorin wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel.

Eine Mutter und ihre zwei Kinder sind am Montag in einem Restaurant in Charlottenburg rassistisch beschimpft worden. Christophe Gateau/dpa