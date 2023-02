Berlin: Betrunkener Autofahrer rammt bei Verfolgungsjagd mehrere Autos

Ein betrunkener Autofahrer hat sich im Südwesten Berlins eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei mehrere Autos gerammt. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw am Dienstagabend um 22.45 Uhr auf der Ringstraße im Ortsteil Lichterfelde gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und anschließend vom Unfallort geflüchtet. Polizisten außer Dienst beobachteten die Flucht, nahmen die Verfolgung auf und riefen Verstärkung.

Der Unfallverursacher raste daraufhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Lankwitzer Straße und ignorierte mehrere rote Ampeln, so die Polizei weiter. Auf dem Kamenzer Damm stieß er mit dem fahrenden Auto eines 31-Jährigen zusammen, was dadurch so stark beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrfähig war.

Mann leistet Widerstand und randaliert im Krankenhaus

Einige Meter weiter fuhr der Flüchtende erneut gegen einen geparkten Pkw, wodurch hoher Sachschaden entstand. Der Fluchtwagen blieb aufgrund einiger Schäden am Straßenrand stehen, woraufhin der Fahrer zu Fuß flüchten wollte. Polizisten holten ihn jedoch ein und nahmen ihn fest. Dabei bemerkten sie, dass er eine starke Alkoholfahne hatte. Ein Atemalkoholtest war laut Polizei nicht möglich, da der Mann am ganzen Körper Verletzungen erlitten hatte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn schließlich ins Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Dabei soll er erheblichen Widerstand geleistet und randaliert haben. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde umgehend beschlagnahmt, sein nicht mehr fahrfähiges Auto wurde von einer Abschleppfirma umgesetzt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.