Berlin: Betrunkener nach Dosenwurf in Regionalbahn festgenommen

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag einen Mann in Berlin vorläufig festgenommen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, soll er zuvor eine 46-Jährige verletzt haben. Demnach wurden gegen 15 Uhr die Beamten alarmiert, weil der 45-Jährige im Regionalzug RE1 eine halb volle Getränkedose durch den Zug warf.

Dabei wurde eine 46-jährige Thailänderin am Kopf getroffen. Die Frau aus Berlin-Mitte bekam eine Beule und klagte über Kopfschmerzen. Am Bahnhof Zoologischer Garten erwarteten bereits alarmierte Beamten die Berlinerin und den Potsdamer. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 45-jährigen, wegen Gewaltdelikten polizeibekannten, Deutschen ergab einen Wert von 2,86 Promille.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen ein. Ein Rettungswagen brachte die 46-Jährige in ein Krankenhaus.