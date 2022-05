Die Polizei Berlin ermittelt gegen einen Kollegen. Er soll einen Obdachlosen zunächst geküsst und ihn dann bewusstlos geschlagen haben. Das geht aus einem polizeiinternen Bericht hervor. Tatort: Die Neue Bahnhofstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Der Tatverdächtige, ein 30-jähriger Mann, ist nach aktuellem Ermittlungsstand Polizist bei der 21. Einsatzhundertschaft. Er war zum Zeitpunkt des Vorfalls außer Dienst und stark betrunken (2,36 Promille).

Der 30-Jährige soll zunächst aus einer etwa zehnköpfigen Gruppe heraus an den vor einem Spätkauf stehenden, augenscheinlich Obdachlosen herangetreten sein. In dem Bericht heißt es weiter: „Nachdem der Tatverdächtige den Geschädigten umarmt und an zahlreichen Körperpartien berührt, kommt es zu einem wechselseitig erwiderten Zungenkuss zwischen den beiden Männern“. Dann wird der betrunkene Polizist gewalttätig. In dem polizeiinternen Dokument heißt es hierzu: „Unvermittelt schlägt der Tatverdächtige dem Obdachlosen mit seiner am Unterarm befestigten Kunststoffschiene ins Gesicht, woraufhin dieser kurzzeitig das Bewusstsein verliert.“

„Kurz vor dem Geschlechtsakt“ mit obdachloser Frau

Die von Zeugen alarmierte Polizei trifft wenig später ein. Zu diesem Zeitpunkt soll der Tatverdächtige eine Frau, ebenfalls aus dem Obdachlosenmilieu, geküsst haben. Bei seiner Festnahme durch die Kollegen sollen der Polizist und die Frau nach Informationen der Berliner Zeitung „kurz vor dem Geschlechtsakt“ gestanden haben. Anschließend habe sich der Mann als Polizist außer Dienst zu erkennen gegeben.

Der Mann wurde nach seiner Festnahme erkennungsdienstlich behandelt und dann wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der geschlagene Obdachlose erlitt bei der Attacke eine Nasenfraktur. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.