In Berlin-Biesdorf ist ein 53-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann die Köpenicker Straße auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Blumberger Damm entlang. Auf der mittleren Spur war ein 25-Jähriger mit seinem Auto in dieselbe Richtung unterwegs. An der Kreuzung Köpenicker Straße/Blumberger Damm/Alt-Biesdorf wechselte der Autofahrer dann in die rechte Fahrspur. Dabei stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, der daraufhin stürzte.

Der 53-Jährige zog sich einen Knochenbruch am Fuß sowie Hautabschürfungen an einem Arm und beiden Beinen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden.