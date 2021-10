Berlin - Ein Uber-Fahrer konnte in den frühen Morgenstunden am Sonntag nicht mehr rechtzeitig bremsen und hat in Berlin-Biesdorf einen Radfahrer gerammt. Der Radler sei daraufhin gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden, berichten Zeugen. Nach einer Erstversorgung sei dieser mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Zeugen habe der Radfahrer auf der Straße Alt-Biesdorf nicht auf den Verkehr geachtet. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.