Berlin, Brandenburg: Mildes und wechselhaftes Wetter Milde Temperaturen und wechselhaftes Wetter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mi... dpa

Berlin/Potsdam -Milde Temperaturen und wechselhaftes Wetter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet der Tag weitestgehend trocken und bewölkt. Gebietsweise tritt leichter Regen auf. Im weiteren Verlauf des Tages lockert der Himmel dann deutlich auf, besonders in der Prignitz werden örtliche Schauer erwartet. Die Höchsttemperaturen am Tag liegen zwischen sieben und neun Grad. In der Nacht ziehen wieder einige Wolken auf und es kühlt auf Tiefstwerte zwischen zwei und vier Grad ab.