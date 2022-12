Verfolgungsjagd auf der Autobahn: Fahrer baut zwei Unfälle mit Verletzten Erst baute der 24-Jährige einen Unfall, dann floh er vor der Polizei von Berlin aus Richtung Südbrandenburg. Nahe Bestensee krachte es zum zweiten Mal. dpa

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Ein Autofahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. dpa/Daniel Karmann

Bestensee -Ein vor der Polizei fliehender Autofahrer ist nach einer Fahrt von Berlin in Richtung Südbrandenburg nach zwei Unfällen mit Verletzten gestoppt worden. Am Dienstagabend wurden Polizisten in Brandenburg über einen Kleinwagen informiert, der in Berlin an einem Verkehrsunfall beteiligt war und in Richtung Süd über die Autobahnen 117, 113 und 13 floh. Nach Polizei-Angaben vom Mittwoch fiel der Fahrer durch seine Fahrweise auf, die den Verdacht erweckte, dass er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs sei.