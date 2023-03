Crash vor dem Brandenburger Tor: Greenpeace protestiert gegen Verkehrspolitik Die Umweltschutzorganisation fordert, dass die Bundesregierung ihren Widerstand gegen das Verbrenner-Aus beendet. dpa

Aktivisten von Greenpeace protestierten am Mittwoch vor dem Brandenburger Tor. Tobias Schwarz/AFP

Berlin -Mit einer Aktion vor dem Brandenburger Tor in Berlin hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegen die Verkehrspolitik der Bundesregierung protestiert. Auf dem Pariser Platz sah es am Mittwoch so aus, als ob ein Geländewagen in den Boden gerammt worden sei.