Wegen des Tages der Deutschen Einheit am kommenden Dienstag verschieben sich die Abfuhrtermine für die Restabfall-, Biogut- und Wertstofftonnen in ganz Berlin. Wie die Berliner Stadtreinigung (BSR) am Freitag mitteilte, werden zudem die Recyclinghöfe und Abfallbehandlungsanlagen am 3. Oktober geschlossen sein. Außerdem ist das Service-Center aufgrund von Wartungsarbeiten von Freitagnachmittag ab 16 Uhr bis kommenden Mittwochmorgen, 7 Uhr, nicht erreichbar.

Anstatt wie regulär am Dienstag, 3. Oktober, werden die Mülltonnen erst am Mittwoch, 4. Oktober, geleert. Wie die BSR mitteilte, werden auch alle anderen Leerungen im weiteren Wochenverlauf jeweils einen Tag später als gewohnt erfolgen. „Danach gelten wieder die turnusmäßigen Müllabfuhrtermine“, so die BSR.

Tag der Deutschen Einheit: Auch Müllheizkraftwerk Ruhleben geschlossen

Von der Schließung am Tag der Deutschen Einheit seien nicht nur die 14 Recyclinghöfe betroffen, sondern auch die Mechanischen Behandlungsanlagen in der Gradestraße zur Selbstanlieferung von Sperrmüll und Restabfall, sowie das Müllheizkraftwerk in Ruhleben zur Selbstanlieferung von Restabfall.

Mehr Informationen zu den Feiertagsregelungen der BSR-Müllabfuhr gibt es unter www.bsr.de/feiertagsregelungen. Einen adressgenauen Online-Abfuhrkalender für Restabfall-, Biogut- und Wertstofftonnen ist unter www.bsr.de/abfuhrkalender zu finden.