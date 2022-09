Die Maskenpflicht in S- und U-Bahn in Berlin soll offenbar bleiben. Das erfuhr die Berliner Zeitung am Dienstag aus Senatskreisen. Am 30. September läuft die SARS-CoV-2-Basisschutzmaßnahmenverordnung des Landes nach jetzigem Stand zwar aus. Allerdings will der Senat heute die Verlängerung beschließen.

Denn: Laut dem vom Bundestag am 7. September beschlossenen Infektionsschutzgesetz sind die Länder selbst für diese Maßnahme verantwortlich. Lediglich die Pflicht zum Tragen einer Maske im Fernverkehr ist eine vom Bundestag beschlossene Vorgabe, der zufolge die Maskenpflicht auch weiterhin in Zügen auf Fernstrecken gilt. Die Maske muss nach Beschluss von Bundestag und Zustimmung des Bundesrats nicht mehr in Flugzeugen getragen werden.

Corona-Maskenpflicht im ÖPNV ist jetzt Ländersache

Für S- und U-Bahn sowie Bus und Bahn muss der Berliner Senat am Dienstag entscheiden. Wie der Berliner Zeitung aus Regierungskreisen bestätigt wird, soll die gesamte Basisschutzmaßnahmenverordnung verlängert werden. Bis wann, ist noch unklar. Eine Übersicht über alle Verbote, Maßnahmen und Regeln finden Sie hier.

In der SARS-CoV-2-Basisschutzmaßnahmenverordnung heißt es unter § 2 bislang wörtlich: „Es besteht Maskenpflicht in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs für Fahrgäste; für das Kontroll- und Servicepersonal und für das Fahr- und Steuerpersonal, soweit bei diesem tätigkeitsbedingt physischer Kontakt zu anderen Personen besteht, gilt die Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.“