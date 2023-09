Eine 87-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg verletzt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, stieß die Seniorin mit einem Auto zusammen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Pkw gegen 16.30 Uhr auf der Wilmersdorfer Straße in Richtung Stuttgarter Platz.

Als sie nach links in die Mommsenstraße abgebogen sein soll, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 87-jährigen Fußgängerin, die die dortige Fußgängerfurt passiert haben soll. Infolge der Kollision stürzte die Seniorin und erlitt eine Verletzung am Kopf.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die 68-jährige Frau blieb unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Mommsenstraße zwischen Wilmersdorfer Straße und Waitzstraße gesperrt.