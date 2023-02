Berlin: 93-Jährige von Auto angefahren und verletzt

Eine 93-jährige Seniorin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, soll die Frau gegen 16.50 Uhr versucht haben, im Fließverkehr die Lietzenburger Straße in Höhe Rankestraße zu überqueren. Dabei fuhr eine 52-Jährige sie mit ihrem Auto an.

Die 93-Jährige erlitt einen Armbruch und Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.