Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag mit überhöhter Geschwindigkeit in ein Wasserbecken auf dem Ernst-Reuter-Platz in Berlin-Charlottenburg gefahren. Wie die Polizei berichtete, fiel das Auto der Polizei bereits in der Hardenbergstraße wegen seiner auffälligen Fahrweise auf. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, bemerkten sie, dass dieser mit seinem Wagen in die Brunnenanlage gefahren war.

Der 22-jährige Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der 22-Jährige stimmte einem Drogenvortest zu, der den Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestätigte. Dem Fahrer wurde der Führerschein entzogen.

Das Fahrzeug wurde aus dem Wasserbecken geborgen und von der Polizei sichergestellt. Es wurde durch den Aufprall stark beschädigt.