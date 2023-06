Raser liefern sich Autorennen auf Kurfürstendamm: Polizei greift ein

Polizisten haben in der Nacht zum Montag ein gefährliches Autorennen in Berlin-Charlottenburg gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Autofahrer gegen 23.50 Uhr über den Kurfürstendamm in Richtung Schlüterstraße gerast. Ein Zeuge beobachtete die offensichtliche Wettfahrt und alarmierte die Polizei.

Die Raser stoppten wenig später an einer roten Ampel. Als sie auf Grün umschaltete, gaben die Fahrer im Alter von 24 und 21 Jahren Vollgas, so die Polizei weiter. Sie wendeten auf der Lewishamstraße und fuhren erneut mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Kurfürstendamm in die entgegengesetzte Richtung.

Auf der Joachimsthaler Straße konnten sie von herbeieilenden Polizisten angehalten werden. Die beiden Autos wurden beschlagnahmt. Der 21-Jährige gab an, dass er nicht gefahren sei, sondern sein 18-jähriger Beifahrer, der keinen Führerschein besitzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.