Einsatzkräfte am Tatort in Berlin-Charlottenburg. Morris Pudwell

Ein Mann ist am Montagabend in Berlin-Charlottenburg durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen ereignete sich die Tat gegen 18.30 Uhr am Karl-August-Platz. Der Mann wurde erstversorgt und kam im Anschluss in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind vollkommen unklar. Der oder die Täter konnten vermutlich fliehen. Die Polizei sicherte vor Ort den Tatort. Die Ermittlungen laufen.