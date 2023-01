Berlin: Polizei findet zufällig 60 Kilo Marihuana

Die Polizei hat am Dienstag in Charlottenburg eine größere Menge Rauschgift sicherstellen können. Wie die Polizei Berlin am Donnerstag gemeinsam mit dem Zollfahndungsamt mitteilte, bemerkten zwei Polizistinnen gegen 8.20 Uhr einen verkehrswidrig geparkten Kleintransporter sowie einen Lastwagen am Saatwinkler Damm, an denen zwei Männer Kartons umluden.

Als sie die beiden Unbekannten ansprachen, flüchteten diese. Bei einer anschließenden Überprüfung der beiden Fahrzeuge wurden sechs Pakete mit insgesamt 60 Kilogramm Marihuana im Wert von ca. 240.000 Euro aufgefunden.

Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen wurden umgehend eingeleitet. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Landeskriminalamts Berlin und des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg hat die Ermittlungen übernommen.