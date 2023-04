Charlottenburg: Polizei nimmt vier mutmaßliche Tresorknacker fest

Vier Männer sollen in ein Lokal am Kudamm eingebrochen sein und einen Tresor gestohlen haben. Als sie versuchten, ihn zu öffnen, schnappte die Polizei zu.

Polizisten haben am Montagvormittag vier mutmaßliche Einbrecher in Berlin-Charlottenburg festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden gegen 9.30 Uhr Anwohner auf die Männer aufmerksam, weil sie sich nach unverschlossenen Eingangstüren mehrerer Häuser in der Neuen Kantstraße umsahen.

Anschließend verschwanden sie in einem Gebäude. Wenig später nahmen Polizisten das Quartett dort fest, als es im Hausflur versuchte, einen Möbeltresor mithilfe eines Trennschleifgeräts zu knacken. Die Polizisten öffneten den Tresor dann selbst, sein Inhalt konnte einem Einbruch in ein Lokal in der Nacht zum Montag am Kurfürstendamm zugeordnet werden.

Die Polizisten brachten die Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 35 Jahren, sowie einen 27-Jährigen und einen 23-Jährigen, in einen Polizeigewahrsam, wo sie dem zuständigen Fachkommissariat überstellt wurden.