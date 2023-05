Auf Radweg in Charlottenburg: Fußgänger von Radfahrer angefahren

Ein Fußgänger ist am Dienstagnachmittag in Charlottenburg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, fuhr ein 19-jähriger Radfahrer gegen 15.30 Uhr die Bismarckstraße vom Ernst-Reuter-Platz kommend in Richtung Kaiserdamm, als der 56-jährige Fußgänger plötzlich den Radweg betrat.

Dabei stieß der Radfahrer mit ihm zusammen. Der Fußgänger wurde am Kopf verletzt und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer fiel aufgrund des Zusammenstoßes gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen und erlitt Verletzungen am Bein, die jedoch nicht behandelt werden mussten. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.