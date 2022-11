Berlin-Charlottenburg: Verfolgungsjagd mit der Polizei führt zu Unfall

Ein Mercedesfahrer hat sich in Berlin in der Nacht zu Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und so einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten an der Siegessäule verursacht.

Streifenpolizisten hatten laut ersten Zeugenberichten zufolge zuvor einen silbernen Mercedes an der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg kontrollieren wollen. Doch der Fahrer gab Vollgas. Die Fahrt ging über die Hardenbergstraße, den Ernst-Reuter-Platz und die Straße des 17.Juni bis zum Kreisverkehr an der Siegessäule. Hier rammte der Mercerdes-Fahrer ein Taxi. Der Fahrer und Beifahrer sprangen nun aus dem Fluchtauto.

Nach Verfolgungsjagd: Polizei findet Bargeld und Handys

Die Beamten nahmen den Beifahrer vorübergehend fest. Der Fahrer floh durch den großen Tiergarten. Die Fahndung der Polizei Berlin dazu läuft. Der Taxifahrer und ein weiblicher Fahrgast wurden vor Ort von Notfallsanitätern erstversorgt. Wie schwer die Verletzungen der Unfallbeteiligten war, ist noch unklar.

An dem Taxi entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Mercedes wurde schwer beschädigt. Das Fluchtauto wurde zur Spurensicherung und Eigentumssicherung sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Mercedes wurden eine unbekannte Menge Bargeld sichergestellt und mehrere Smartphones.