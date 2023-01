Berlin: Wachpolizist vor Synagoge attackiert und verletzt

Vor der Synagoge in der Joachimsthaler Straße in Charlottenburg wollte ein Mann schlafen. Als der Wachpolizist ihn wegschicken wollte, eskalierte die Situation.

Die Synagoge in der Joachimsthaler Straße in Berlin-Charlottenburg Imgao/Günter Schneider

Ein Mitarbeiter des Objektschutzes der Polizei Berlin ist vor einer Synagoge in Berlin-Charlottenburg von einem Mann angegriffen und verletzt worden worden. Nach Angaben der Polizei wollte sich der 29-jährige Tatverdächtige am Donnerstag gegen 13.50 Uhr im Eingangsbereich einer Synagoge in der Joachimsthaler Straße zum Schlafen niederlassen Der Wachpolizist forderte den Mann daraufhin auf, den Bereich zu verlassen.

Der Mann versuchte stattdessen allerdings, den Wachpolizisten zu treten. Der Tritt traf ihn nicht, allerdings schlug der 29-Jährige dem Wachpolizisten dann mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest.

Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er seit Ende September von einer Psychiatrie als vermisst gemeldet wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er dorthin zurückgebracht und wieder aufgenommen. Der verletzte Objektschützer wurde ambulant behandelt und musste anschließend seinen Dienst beenden.