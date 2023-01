Berlin: Trans Frau an U-Bahnhof beleidigt und angegriffen

Am U-Bahnhof Fehrbelliner Platz in Charlottenburg-Wilmersdorf ist am Donnerstagnachmittag eine trans Frau beleidigt und angegriffen worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, war die 23-Jährige gegen 15.20 Uhr am Bahnsteig unterwegs, als sie bemerkte, dass sie von zwei Männern beobachtet wurde.

Wenig später rempelten die Männer die junge Frau an und ein Tatverdächtiger begann, sie mehrfach zu beleidigen und mit der Faust zu schlagen. Die 23-Jährige flüchtete in die einfahrende U-Bahn, wohin sie von den beiden Männern verfolgt und weiter drangsaliert wurde. Am Heidelberger Platz stieg sie aus der U-Bahn aus, wobei die Männer ihr auch hier nachstellten.

Daraufhin versetzte sie einem der Männer einen Tritt in den Genitalbereich, woraufhin dieser sie erneut attackierte. Als Zeugen dazwischen gingen, flüchteten die beiden Männer unerkannt über die Mecklenburgische Straße und von dort aus in die Rudolstädter Straße. Die Frau wurde bei dem Übergriff verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen.