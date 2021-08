Berlin - Der Rückwärtstrend in Berlin war nur ein kurzer. Am Dienstagmorgen stieg die Corona-Inzidenz in der Hauptstadt wieder auf 68,7 an, wie dem Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) zu entnehmen ist. 646 Neuinfektionen sind den Berliner Gesundheitsämtern binnen 24 Stunden gemeldet worden. Es gab vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen und liegt nun bei 58,0. Bundesweit wurden binnen 24 Stunden 5747 Neuinfektionen registriert, wie das RKI am Dienstagmorgen meldete. Die Zahl der Todesfälle in diesem Zeitraum lag bei 42.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Der Wert steigt in Deutschland seit Wochen wieder stetig an.

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie erhöhte sich nach RKI-Angaben auf 3.877.612, die der Todesfälle auf insgesamt 92.022. Deutschland befindet sich nach Einschätzung des RKI inzwischen am Beginn der vierten Corona-Welle. Auch jüngere Altersgruppen sind diesmal stark betroffen.